قصي خولي يتعاقد على أولى تجاربه السينمائية في مصر

تعاقد الفنان السوري «قصي خولي» على بطولة أول أعماله السينمائية في مصر مع المخرج بيتر ميمي، وذلك بعدما أعجب بقصة الفيلم الذي عرض عليه، حيث تحمس لخوض التجربة، وحاليا يقوم بعمل بروفات عليها.ويقدم قصي خولي، خلال الفيلم، شخصية شاب سوري، ويشاركة بطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وسيبدأ القائمون عليه تصويره فور انتهاء موسم رمضان مباشرة حتى يتفرغ له المخرج بيتر ميمي، حيث ينشغل حاليا بمسلسل «الاختيار» مع أمير كرارة لرمضان المقبل.يذكر أن آخر أعمال قصي خولي مسلسل "خمسة ونص"، الذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك فيه بجانب معتصم النهار ونادين نسيب نجيم، كما كانت آخر أعماله في مصر مسلسل "سرايا عابدين"، الذي شارك فيه بجانب عدد كبير من النجوم المصريين.