رئيس مدينة مطروح: جولات مستمرة لمتابعة أعمال البنية التحتية

قام اللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسي مطروح، بجولة ميدانية بشارع العجارمة لمتابعة نسب تنفيذ أعمال البنية التحتية، تمهيدًا للرصف طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.وتفقد "المعداوى" اللمسات النهائية لأعمال الرصف وتحويل الكهرباء من هوائي لأرضى، والانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بالسوانى، لتتحول لمنطقة حضارية نموذجية.وتابع رئيس المدينة أعمال ترميم شوارع المتفرعة من علم الروم بشارع الملح، وتفقد تركيب الأفراد بلاط الإنترلوك لمتابعة نسب التنفيذ.وأوضح أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يتابع ميدانيًا كل الأعمال لمشروعات البنية التحتية التي تخدم المواطنين كأولوية أولى وحرصه الشديد على التوجيه بإزالة كل المعوقات وتسهيل الإجراءات لسرعة الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.