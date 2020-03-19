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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة مطروح: جولات مستمرة لمتابعة أعمال البنية التحتية

الخميس 19/مارس/2020 - 04:05 م
رئيس مدينة مطروح
رئيس مدينة مطروح
ياسمين شعيب
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قام اللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسي مطروح، بجولة ميدانية بشارع العجارمة لمتابعة نسب تنفيذ أعمال البنية التحتية، تمهيدًا للرصف طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وتفقد "المعداوى" اللمسات النهائية لأعمال الرصف وتحويل الكهرباء من هوائي لأرضى، والانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بالسوانى، لتتحول لمنطقة حضارية نموذجية.

وتابع رئيس المدينة أعمال ترميم شوارع المتفرعة من علم الروم بشارع الملح، وتفقد تركيب الأفراد بلاط الإنترلوك لمتابعة نسب التنفيذ.

وأوضح أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يتابع ميدانيًا كل الأعمال لمشروعات البنية التحتية التي تخدم المواطنين كأولوية أولى وحرصه الشديد على التوجيه بإزالة كل المعوقات وتسهيل الإجراءات لسرعة الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.

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