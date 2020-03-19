الطب الوقائى بمستشفى مصر للطيران يواصل تطهير وتعقيم المنشآت

تواصل الإدارة العامة للطب الوقائي وإدارة السلامة المهنية بمستشفى مصر للطيران، عمليات التطهير والتعقيم بكل المنشآت والشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى، وفقًا لتوجيهات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، ونائبه الطيار منتصر مناع، وتعليمات الطيار محمد رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية للحد والتصدى لانتشار فيروس كورونا القاتل بكل المؤسسات والشركات.ومن جانبه، وجه الدكتور أشرف فتحى القاضى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، الشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للطب الوقائي وإدارة السلامة والصحة المهنية بمستشفى مصر للطيران على المجهود المبذول لتعقيم ورش جميع مواقع قطاع الطيران المدنى خللا الفترة الحالية، للحد والتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد.وكانت شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، برئاسة الدكتور أشرف القاضى، قد أكدت فى وقت سابق لها على التزامها واسمتراها فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية على مدار الـ24 ساعة بكل طاقتها، أسوة بمستشفيات جمهورية مصر العربية، وذلك لمواجهة المستجدات التى تواجه البلاد فى الوقت الحالى، عقب انتشار فيروس كورونا القاتل بمعظم دول العالم.ومن جانبه، يولى الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، ونائبه الطيار منتصر مناع، اهتمامًا كبيرًا بعمليات التطوير بكل القطاعات والإدارات والمنشآت التابعة لمستشفى مصر للطيران عقب توليهما مهام منصبهما الحالى، حيث يشهد المستشفى خلال الفترة الراهنة تطورًا كبيرًا بجميع التخصصات العلاجية والاستشفائية.