رامى جمال يتبرع بمستلزمات طبية لمكافحة كورونا

دعم المطرب رامى جمال حملة "جيه دورنا" بتبرعه بجميع المستلزمات الطبية التى تحتاجها محافظة الدقهلية، وبعض مستشفيات القاهرة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ونشر "رامي" تغريدة له عبر حسابه الرسمى على «تويتر»، قائلًا: "قررت التبرع لمستشفيات العزل في محافظتي الدقهلية والقاهرة بالمواد الطبية والغذائية ووعد بهدايا لكل أبطالنا الدكاتره وأبطال التمريض وبأطلب من كل أصدقائى الفنانين ورجال الأعمال التصرف بالمثل في أي مستشفي يختاروها #جه_دورنا".من ناحية أخرى، حققت أغنية "سقف" للفنان الشاب نجاحًا كبيرًا وصل إلى 16 مليونًا و13 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز)، على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الجاري.