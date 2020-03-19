الهند تسجل رابع حالة وفاة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل رابع حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في البلاد.وذكرت الوزارة- في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ونقلته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية- أن حالة الوفاة الأخيرة هي لرجل يبلغ 70 عامًا من ولاية بنجاب، وعاد مؤخرًا من ألمانيا عن طريق إيطاليا إلى مطار دلهي، 7 مارس الجاري، قبل أن يتوجه إلى بنجاب في اليوم ذاته.وأوضحت الوزارة أن المتوفى كان يعاني من السكر والضغط المرتفع، وتم تأكيد إصابته بالفيروس أمس.وأشارت الصحة الهندية إلى أن هذه تعد أول حالة وفاة تشهدها ولاية بنجاب التي لم تسجل سوى حالتي إصابة بالفيروس، ووصل إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى 167 وفقًا للبيانات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة.