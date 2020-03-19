«الإحصاء» ينشر بورصة أسعار أهم السلع خلال أول شهرين فى 2020
الخميس 19/مارس/2020 - 04:00 م
أميرة ممدوحطباعة
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى أحدث تقاريره، بورصة أسعار أهم السلع الغذائية لأول شهرين من العام الحالى 2020، والتى تذبذبت بين ارتفاع وانخفاضات طفيفة، وجاء أبرزها فيما يلى:
بلغ متوسط سعر بيع كيلو دجاج بلدى 40.93 جنيه فى شهر فبراير 2020 مقابل 39.64 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة زيادة قدرها 3.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 41.60 جنيه فى شهر فبراير 2019 بنسبة انخفاض قدرها 1.6%.
وبلغ متوسط سعر بيع كيلو سمك بلطى 32.08 جنيه فى شهر فبراير 2020 مقابل 31.91 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%، بينما كان متوسط سعر البيع 29.50 جنيه فى شهر فبراير 2019 بنسبة زيادة قدرها 8.7%.
انخفض متوسط سعر بيع كيلو بطاطس لـ 9.24 جنيه فى شهر فبراير 2020 مقابل 10.69 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 13.6%، بينما كان متوسط سعر البيع 7.50 جنيه فى شهر فبراير 2019 بنسبة زيادة قدرها 23.2%.
ارتفع متوسط سعر بيع كيلو فول جاف بلدى للتدميس 33.42 جنيه فى شهر فبراير 2020 مقابل 30.21 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة زيادة قدرها 10.6%، بينما كان متوسط سعر البيع 31 جنيهًا فى شهر فبراير 2019 بنسبة زيادة قدرها 7.8%.
كما ارتفع متوسط سعر بيع كيلو فاصوليا خضراء لـ13.69 جنيه فى شهر فبراير 2020 مقابل 11.86 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة زيادة قدرها 15.4%، بينما كان متوسط سعر البيع 20.79 جنيه فى شهر فبراير 2019 بنسبة انخفاض قدرها 34.2%.
بلغ متوسط سعر بيع كيلو دجاج بلدى 40.93 جنيه فى شهر فبراير 2020 مقابل 39.64 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة زيادة قدرها 3.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 41.60 جنيه فى شهر فبراير 2019 بنسبة انخفاض قدرها 1.6%.
وبلغ متوسط سعر بيع كيلو سمك بلطى 32.08 جنيه فى شهر فبراير 2020 مقابل 31.91 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%، بينما كان متوسط سعر البيع 29.50 جنيه فى شهر فبراير 2019 بنسبة زيادة قدرها 8.7%.
انخفض متوسط سعر بيع كيلو بطاطس لـ 9.24 جنيه فى شهر فبراير 2020 مقابل 10.69 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 13.6%، بينما كان متوسط سعر البيع 7.50 جنيه فى شهر فبراير 2019 بنسبة زيادة قدرها 23.2%.
ارتفع متوسط سعر بيع كيلو فول جاف بلدى للتدميس 33.42 جنيه فى شهر فبراير 2020 مقابل 30.21 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة زيادة قدرها 10.6%، بينما كان متوسط سعر البيع 31 جنيهًا فى شهر فبراير 2019 بنسبة زيادة قدرها 7.8%.
كما ارتفع متوسط سعر بيع كيلو فاصوليا خضراء لـ13.69 جنيه فى شهر فبراير 2020 مقابل 11.86 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة زيادة قدرها 15.4%، بينما كان متوسط سعر البيع 20.79 جنيه فى شهر فبراير 2019 بنسبة انخفاض قدرها 34.2%.