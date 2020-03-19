وزير الزراعة: 960 مليونًا إجمالى تمويل مشروع البتلو لصغار المربين

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إنه في إطار اهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية وافق مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو في جلسته الأخيرة على اعتماد مبلغ 66.5 مليون جنيه لتمويل 701 مستفيد لشراء وتغذية عدد 8818 رأس ماشية محلية لتسمينها ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو وبقيمة تمويل 58.032.500 جنيه، وأيضًا تمويل 19 مستفيدًا لشراء وتغذية 428 رأس ماشية مستوردة سريعة النمو بإجمالى مبلغ 8.535.000 جنية،وأضاف القصير في تصريحات له اليوم أن ما تم تمويله حتى الآن للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو قد بلغ 958.777.500 جنيه للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة سريعة النمو.ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد- نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن المبالغ التي اعتمدها مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو خلال 3 جلسات الأخيرة قد بلغ 123.160.000 جنيه منها 13.075.000 جنيهًا للاستفادة من البروتوكول الرباعى بين كل من الزراعة، والتموين، والبنك الزراعى المصرى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والباقى 110.085.000 جنيهًا لتسمين وتغذية عجول البتلو من الأبقار والجاموس المحلية.وأكد طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، حيث إنه منع ذبح العجول على أوزان صغيرة (بتلو) وتسمينها حتى 400 كجم على الأقل يزيد من كميات اللحوم المنتجة لنفس الرأس ما يقرب من خمسة أضعاف.والجدير بالذكر أنه يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.