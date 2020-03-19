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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حملة إغاثة الوفد تصل إمبابة للتوعية من خطر كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:58 م
حملة حزب الوفد
حملة حزب الوفد
إسلام نصير
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وصلت، منذ قليل، حملة حزب الوفد "إغاثة" لتوعية المواطنين بخطر فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، إلى أولى محطاتها في ميدان إمبابة أمام قسم شرطة إمبابة بمشاركة عدد من نواب وقيادات وشباب بيت الأمة.

وانطلقت الحملة من المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، حيث يقوم شباب بيت الأمة بتوعية الأهالي في الشوارع والميادين بأسباب وطرق عدوى الفيروس، وأساليب ووسائل الوقاية من خطر الإصابة به.

وردد شباب الوفد شعارات: "احمي بلدك حافظ على بلدك"، و"حزب الوفد يدعوكم للحفاظ على أنفسكم من الإصابة بفيروس كورونا".

وقام شباب الوفد، يتقدمهم النائب عمرو أبواليزيد، بتوزيع بروشور التوعية على المارة والسائقين، والتحدث إلى الأهالي عن المرض وكيفية الوقاية من المرض، كما تم توزيع عدد من الحقائب الصحية التي أعدها الحزب، وتحتوي على أدوات ووسائل الوقاية من المرض.
حملة حزب الوفد
حملة حزب الوفد
حملة حزب الوفد
حملة حزب الوفد

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