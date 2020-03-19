لا حرج على من أخذ بالرخصة.. الأوقاف تصدر 7 تنبيهات بشأن صلاة «الجمعة والجماعة»

أكدت وزارة الأوقاف أنه لا حرج على الإطلاق على من أخذ بالرخصة في عدم حضور الجمعة وصلاة الجماعة في ظل الظروف الراهنة.





وأصدرت الوزارة 7 تنبيهات بشأن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، وجاءت كالآتى:





1ـ إنه لا حرج على الإطلاق على من أخذ بالرخصة في ظل الظروف الراهنة، فصلى الصلوات في بيته وصلى الجمعة ظهرًا في بيته، وإذا أراد الجماعة فمن الممكن أن يصليها مع أهله بالمنزل، لا سيما المرضى وكبار السن.





2- إنه لا يجوز للمصاب بفيروس كورونا الذهاب إلى المسجد، لما يترتب على ذهابه من ضرر بالغ، أما المصابون بنزلات البرد فعليهم تجنب الذهاب إلى المسجد في هذه الأيام تحرزًا، أما المصاب بالفيروس فلا يجوز له أصلًا.





3- على المسلم ألا يطيل المكوث بالمسجد أكثر من وقت الصلاة، ويفضل أن يأخذ مصلاه الخاص ما أمكن ذلك، وأن يتجنب المعانقة والمصافحة.





4- المساجد التي بها ساحات مفتوحة يفضل أن تكون جميع الصلوات بالصحن، وتكون صلاة الجمعة بساحة المسجد أو صحنه المفتوح.





5- يجب ألا يزيد وقت خطبة الجمعة عن خمس عشرة دقيقة بأية حال، أو تكون أقصر من ذلك ما أمكن، مع عدم الإطالة في سائر الصلوات، والأخذ بأيسر المذاهب فيها.





6- الالتزام التام بموضوع خطبة الجمعة: الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر، وعدم الانسياق خلف الشائعات.





7- التضرع إلى الله (عز وجل) بصدق وإخلاص أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد "فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا".