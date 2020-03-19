الصحة المغربية: ارتفاع المصابين بـ«كورونا» إلى 61 حالة

أعلنت ‏وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الحالات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 61 حالة.وكشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم، عن تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس (كورونا) المستجد.وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم- أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 58 حالة، وأفادت بأن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس وصل إلى 271 حالة.