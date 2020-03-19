الصحة المغربية: ارتفاع المصابين بـ«كورونا» إلى 61 حالة
الخميس 19/مارس/2020 - 03:52 م
هبه محمدطباعة
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الحالات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 61 حالة.
وكشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم، عن تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس (كورونا) المستجد.
وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم- أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 58 حالة، وأفادت بأن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس وصل إلى 271 حالة.
وكشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم، عن تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس (كورونا) المستجد.
وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم- أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 58 حالة، وأفادت بأن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس وصل إلى 271 حالة.