الزراعة: سعر توريد القمح 700 مجزٍ للمزارعين

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن إعلان الحكومة أسعار توريد القمح بسعر 700 جنيه للإردب في الموسم الجديد 2020 مقابل 685 في العام الماضي هو سعر مجزٍ للمزارعين مع تطبيق التوصيات الفنية من وزارة الزراعة الخاصة لزراعات القمح.وقال سليمان في تصريحات لـ"الدستور" إن السعر مجزي للمزارعين مع تطبيق زراعة الأصناف الجديدة المستنبطة من مركز البحوث الزراعية عالية الإنتاجية مع الاهتمام بطرق الزراعة الجيدة والالتزام بالزراعة في المواعيد المحددة وطرق الري والتسميد الجيدة ومراعاة الكثافة بين النباتات.وأضاف أن المزارع لن يرفض السعر وسيكون هامش الربح جيدًا مع زراعة الأصناف الجديدة التي ترفع إنتاجية الفدان بما لا يقل عن 20 إردبًا للفدان في المحصول الجديد.وكان قد وافق مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام 2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للإردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهًا عن أسعار العام الماضي.