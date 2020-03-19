رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال»: وقف خسائر البورصة يتطلب إجراءات لحركة التداول

الخميس 19/مارس/2020 - 03:49 م
داليا السواح
داليا السواح
أسماء إبراهيم
طباعة
قالت داليا السواح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة القرارات الاقتصادية للحكومة علي مستوي تنشيط الاقتصاد وسوق المال المصرية تعد من أقوى القرارات والحوافز التي نادى بها المستثمرون بالبورصة المصرية لفترات طويلة.

وأضافت «السواح» خلال تصريحاتها، أنه بالرغم من أهمية القرارات الاستثنائية إلا أن سوق المال المصرية لم تلتفت إلي الحوافز التي قدمتها الحكومة غير المسبوقة، وفي مقدمتها خفض البنك المركزي للفائدة بمقدار 300 نقطة، وخفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلًا من 1.5 في الألف وكذلك للمقيمين عند 0.5 في الألف وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% والإعفاء الكامل للعمليات الفورية علي الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، بالإضافة إلى إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيلها علي المقيمين.

وأكدت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مواصلة البورصة المصرية خسائرها وعدم تأثير هذه الحوافز للحد من الانهيار اليومي للرأسمال السوقي قد يأتي نتيجة لأن البورصة المصرية في حاجة للعديد من الإجراءات الاضطرارية خاصة المتعلقة بحركة التداول، والتي لم تتخذها إدارة البورصة حتي الآن للحد من الهبوط المتتالي لمؤشرات الأسهم.

وأشادت بحزمة القرارات الاقتصادية للحكومة لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية علي الاقتصاد المصري نتيجة لانتشار فيروس كورونا، مشيرة لأهمية التناغم الحالي بين كل أجهزة ومؤسسات الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسط حالة الهلع التي سيطرت على المستثمرين، وتسببت في هروب اضطراري للمصريين والأجانب أسوة بالأسواق العالمية.

وكانت السواح قد طالبت، في وقت سابق، قيادات البورصة المصرية بالإسراع باتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية للتقليل من نزيف السوق، وحماية المستثمرين من الانهيارات المتتالية، وفي مقدمة تلك الإجراءات الإغلاق لمدة ساعة علي الأسهم التي يتم إعادة التداول عليها بعد تجاوز انخفاضها 5%، وأن يكون الهبوط للأسهم المتداولة لنسبة الـ5% يعقبه إيقاف لمدة نصف ساعة مع إغلاق التداول على السهم لنهاية الجلسة إذا استمر في الهبوط بعد أن أعاده فتح التداول عليه لنسبة 10%.

واقترحت أن يتم الإغلاق للسوق لمدة ساعة إذا تجاوزت انخفاض أحد مؤشراته الـ5% مع عدم الاكتفاء بأن يكون القرار خاص بمؤشر إيجي إكس ١٠٠ فقط.

موضوعات متعلقة

بعد فحص كورونا.. 9 قرارات مهمة لمجلس الوزراء

وداع مأساوي.. إيطاليا تحرق جثامين «موتى كورونا»

«الصحة العالمية» تدعو أفريقيا للاستعداد للأسوأ بسبب كورونا

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الصور

image description

تعقيم «خدمة عملاء المياه» ومسجد عمر مكرم بأسيوط (صور)

image description

استمرار تعقيم أحياء أسيوط لمواجهة كورونا (صور)

image description

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

الأكثر قراءة

4 قرارات من وزير الأوقاف لمواجهة كورونا

بعد فحص كورونا.. 9 قرارات مهمة لمجلس الوزراء

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

حقيقة إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

رواية مصرية صدرت في 2018 تنبأت بتفشي كورونا

شعبان يوسف يكتب: أنا لست عضوا في اتحاد الكتاب

«الحب فى زمن الاحتباس الحرارى» رواية عن دار العربى للنشر

مكتبة الإسكندرية تطرح كتبها مجانًا على الإنترنت