«رجال الأعمال»: وقف خسائر البورصة يتطلب إجراءات لحركة التداول

قالت داليا السواح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة القرارات الاقتصادية للحكومة علي مستوي تنشيط الاقتصاد وسوق المال المصرية تعد من أقوى القرارات والحوافز التي نادى بها المستثمرون بالبورصة المصرية لفترات طويلة.وأضافت «السواح» خلال تصريحاتها، أنه بالرغم من أهمية القرارات الاستثنائية إلا أن سوق المال المصرية لم تلتفت إلي الحوافز التي قدمتها الحكومة غير المسبوقة، وفي مقدمتها خفض البنك المركزي للفائدة بمقدار 300 نقطة، وخفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلًا من 1.5 في الألف وكذلك للمقيمين عند 0.5 في الألف وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% والإعفاء الكامل للعمليات الفورية علي الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، بالإضافة إلى إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيلها علي المقيمين.وأكدت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مواصلة البورصة المصرية خسائرها وعدم تأثير هذه الحوافز للحد من الانهيار اليومي للرأسمال السوقي قد يأتي نتيجة لأن البورصة المصرية في حاجة للعديد من الإجراءات الاضطرارية خاصة المتعلقة بحركة التداول، والتي لم تتخذها إدارة البورصة حتي الآن للحد من الهبوط المتتالي لمؤشرات الأسهم.وأشادت بحزمة القرارات الاقتصادية للحكومة لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية علي الاقتصاد المصري نتيجة لانتشار فيروس كورونا، مشيرة لأهمية التناغم الحالي بين كل أجهزة ومؤسسات الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسط حالة الهلع التي سيطرت على المستثمرين، وتسببت في هروب اضطراري للمصريين والأجانب أسوة بالأسواق العالمية.وكانت السواح قد طالبت، في وقت سابق، قيادات البورصة المصرية بالإسراع باتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية للتقليل من نزيف السوق، وحماية المستثمرين من الانهيارات المتتالية، وفي مقدمة تلك الإجراءات الإغلاق لمدة ساعة علي الأسهم التي يتم إعادة التداول عليها بعد تجاوز انخفاضها 5%، وأن يكون الهبوط للأسهم المتداولة لنسبة الـ5% يعقبه إيقاف لمدة نصف ساعة مع إغلاق التداول على السهم لنهاية الجلسة إذا استمر في الهبوط بعد أن أعاده فتح التداول عليه لنسبة 10%.واقترحت أن يتم الإغلاق للسوق لمدة ساعة إذا تجاوزت انخفاض أحد مؤشراته الـ5% مع عدم الاكتفاء بأن يكون القرار خاص بمؤشر إيجي إكس ١٠٠ فقط.