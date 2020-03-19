إيبارشية المنيا تستمر في تعليق أنشطتها للوقاية من كورونا

تستمر إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، في تعليق أنشطتها الروحية، برئاسة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص.وأعلنت الإيبارشية عن تعليق اللقاء الأسبوعي لشعب إيبارشية المنيا، والذي يطلق مساء الخميس من كل أسبوع، في كنيسة الأنبا أنطونيوس بمحافظة المنيا، للوقاية من فيرس كورونا.يذكر أن الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، يترأس لقاءين أسبوعيًا، الأول في كنيسة السيدة العذراء مريم، في منطقة الفكرية مساء كل إثنين، والثاني الخميس من كل أسبوع في كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس.