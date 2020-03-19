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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

10 إصابات بكورونا فى جيش الاحتلال الإسرائيلى

الخميس 19/مارس/2020 - 03:00 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
سارة الشلقاني
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن عدد جنوده المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بلغ عشر حالات.

وأكد أنه دخل 5639 جنديًا فى العزل الصحي، سواء المنزلي أو داخل المستشفيات، منذ بداية أزمة كورونا لدى تل أبيب، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم، تسجيل 96 حالة جديدة مصابة بفيروس كورنا المستجد "كوفيد-19"، منذ أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالى عدد الحالات المصابة لـ529.

وأصدر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، أمس الأربعاء، تعليمات للمستوطنين بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، منذرًا بأنه حال عدم الالتزام بتلك التعليمات فسيتم الانتقال إلى تفعيل حالة الطوارئ بالكامل فى الداخل.

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