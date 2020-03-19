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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«دون خصم للعمال».. مطاعم الأقصر تلتزم بتطبيق قرار رئيس الوزراء

الخميس 19/مارس/2020 - 02:58 م
مطعم
مطعم
هدى الأمير
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أعلنت مطاعم الأقصر عن التزامها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد العمل والإغلاق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أطلقها الوزراء للحد من التجمعات بداخل المطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد عبد الحميد، مدير أحد المطاعم بالأقصر، إنه فور الإعلان عن قرار رئيس الوزراء الخاص بمواعيد العمل بالمطاعم، تم إخطار طاقم العمل بمطعمه بالمواعيد الجديدة، وإن قرار تخفيض ساعات العمل لن يؤثر على قيمة أجور العمال، وأن أجورهم لن يتم تخفيضها وسوف تظل كما هى.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قرار رئيس الوزراء سوف يتم تطبيقه بدءًا من مساء اليوم الخميس، حيث سيتم إغلاق صالات الطعام، وسيغلق المحل أبوابه، إلا أن عملية البيع وتقديم الوجبات عن طريق "الدليفري" سوف تكون موجودة حتى الساعة الرابعة فجرًا، وسيقتصر فريق العمل بداخل المطعم على عدد محدود جدًا من العمال لا يتخطى عددهم عن ٣ أشخاص.

وأشار إلى مطاعم الأقصر كانت قد بدأت مجموعة من التدابير الاحترازية تمثلت في تقديم مأكولاتها لزبائنها من الجنسيات المختلفة، من خلال استخدام أدوات الطعام ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط، وذلك انصياعًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان للعمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصًة في ظل ظهور عدد من الحالات المصابة بالفيروس بين نزلاء وطاقم العمل بباخرة سياحية بنيل الأقصر.

وأكد أن جميع المنشآت السياحية سوف تكون سلاحًا في معركة الدولة ضد فيروس كورونا.

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