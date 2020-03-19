إجراءات احترازية في «جامعة مصر» ضد «كورونا»

في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، وتفعيلًا لتوجيه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة حماية الطلاب في جميع الجامعات الحكومية والخاصة مع ضرورة العمل على استمرار العملية التعليمية، اتخذت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حزمة من الإجراءات المشددة للتصدي لفيروس كورونا.ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات خلق حالة من التواصل المستمر بين طلاب الجامعة والأساتذة في جميع كليات الجامعة من خلال التدريس "أون لاين"، عن طريق منصات التواصل الاجتماعى، وتفعيل استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بما يصب فى مصلحة طلاب الجامعة فى مختلف الكليات.كما قامت الجامعة تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، بتوفير كل أشكال التأمين الصحى لضمان عدم انتشار هذا الفيروس داخل الجامعة، حيث تم تعقيم كل المنشآت داخل الجامعة وفق المعايير الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.صرح بذلك الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أنه لم يتم الاكتفاء بتعليق الدراسة فحسب، بل قامت الجامعة منذ اليوم الأول لتنفيذ هذا القرار الذى اتخذته الحكومة، من أجل حماية الطلاب بإعداد خطة عمل سريعة استهدفت فى المقام الأول التوعية بخطورة الإصابة بهذا الفيروس إلى جانب تثقيف الطلاب وجميع العاملين بالجامعة بالطرق الصحيحة للتعامل مع هذا الفيروس، وكيفية الوقاية منه بشكل علمى صحيح.كما تم تكليف جميع عمداء كليات الجامعة بالتنسيق المستمر مع أساتذة الكليات الذين على تواصل مع الطلاب أون لاين، وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية عبر مفردات التكنولوجيا المتطورة القادرة على الحفاظ على مستوى أداء هيئة التدريس بما لا يخل بالسياق العام للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة في مواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا.