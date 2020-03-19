قرار بعدم منح ترخيص المزارع إلا بتعاقد مع طبيب بيطري

قال الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن السيد القصير وزير الزراعة، أصدر قرارا بعدم منح ترخيص مزارع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إلا بتعاقد مع طبيب بيطري مقيد بالنقابة العامة.وأضاف أن هذا القرار جاء بعد متابعة قوية وجادة من النقابة العامة للأطباء البيطريين والنقيب العام ووزير الزراعة.ووجه «العامري» الشكر إلى وزير الزراعة على تفهمه الأمر وسرعة اتخاذ القرار، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير الذي تابع الملف خطوة بخطوة على الرغم من أنه ليس طبيب بيطري ولكنه أدرك أهمية هذا القرار جيدا.