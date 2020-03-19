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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدشين قناة بني سويف التعليمية على اليوتيوب للابتدائي والإعدادي

الخميس 19/مارس/2020 - 02:53 م
قناة بني سويف
قناة بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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دشن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، أول قناة تعليمية يتم إعدادها وبثها من مركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتي ستبث شرح المواد الدراسية لطلاب التعليم الأساسي بمرحلتيه الابتدائية والاعدادية بداية من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الإعدادي.

وأكد المحافظ أن هذه التجربة النوعية المنفذة ببني سويف كأول محافظة، تعتبر وسيلة بديلة نوعية للطلاب والاستفادة من أوقاتهم،خاصة في فترة تعليق الدراسة ضمن الخطة الشاملة للدولة لمواجهة احتمالة العدوى بفيروس كورونا، مشيرا إلى ثقته الكبيرة في أن هذه التجربة ستكون دفعة نوعية في مجال التعليم التفاعلي التعليم عن بعد بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.

وأشاد محافظ بني سويف بمنظومة العمل بالقطاع التعليمي بالمحافظة، التي أثمر جهدها الحثيث والمتواصل منذ تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، لإطلاق أول قناة تعليمية، لأبناء مصر عامة، وأبنائنا الطلاب بالمحافظة بصفة خاصة، مؤكدا على أهمية تضافر كافة الجهود لانجاح هذا العمل والجهد المخلص.

مؤكدا ثقته في أن هذه التجربة سيتم تعميمها، خاصة وأن على رأس وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الذي يعمل في إطار رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون بمثابة الرؤية العامة التي تسير في إطارها كل الجهود التنموية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات بدء البث التجريي للقناة على اليوتيوب، بمركز التطوير التكنولوجي بمدينة بني سويف، وبحضور سهام يوسف وكيل التربية والتعليم، ماجد أبو سيف مدير المركز، وجيه عبد الرازق رئيس المدينة، حيث حرص المحافظ على حضور جانبا من شرح المعلمين الذي يبث مباشرة على قناة اليوتيوب قناة بني سويف التعليمية عبر الرابط:
https:www.youtube.comwatch=h?v=oqBfkt 6ipy&feature=yo tu.be

وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية اضافة بعض الفيديوهات التوضيحية أثناء الشرح، مع استعمال الأنيميشين كوسيلة توضيحية تساهم في ترسيخ وفهم المعلومة لدى الطالب، وتجعل من القناة وسيلة لا يستغني عنها الطالب، واضافة نوعية ومفيدة للمادة العلمية المشروحة.

وأكدت سهام يوسف وكيل التربية والتعليم أنه فور مناقشة الفكرة مع محافظ بني سويف أبدى دعمه الكبيرة للتجربة وشجع فريق العمل، وتم عرض مراحل التنفيذ في كل خطوة تنفيذية حتى خرجت هذه الفكرة الى الواقع.

مشيرة إلى أن هذا العمل جاء في ضوء خطة الوزارة التي يدعمها الوزير شخصيا، لتشجيع التعليم عن بعد وادخال النظم الحديثة في العملية التعليمية، منوهة أنه سيتم الإعلان عن جدول شرح المناهج.
قناة بني سويف
تدشين قناة بني سويف التعليمية على اليوتيوب للابتدائي والإعدادي
تدشين قناة بني سويف التعليمية على اليوتيوب للابتدائي والإعدادي
تدشين قناة بني سويف التعليمية على اليوتيوب للابتدائي والإعدادي
تدشين قناة بني سويف التعليمية على اليوتيوب للابتدائي والإعدادي
تدشين قناة بني سويف التعليمية على اليوتيوب للابتدائي والإعدادي
قناة بني سويف
تدشين قناة بني سويف التعليمية على اليوتيوب للابتدائي والإعدادي
تدشين قناة بني سويف التعليمية على اليوتيوب للابتدائي والإعدادي
تدشين قناة بني سويف التعليمية على اليوتيوب للابتدائي والإعدادي
تدشين قناة بني سويف التعليمية على اليوتيوب للابتدائي والإعدادي
تدشين قناة بني سويف التعليمية على اليوتيوب للابتدائي والإعدادي

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