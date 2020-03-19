الزناتي: صرف بدل التدريب للصحفيين اليوم الخميس

صرح حسين الزناتى، أمين صندوق نقابة الصحفيين، بأن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين عن شهر مارس سيتم اليوم الخميس، وذلك بدءا من الساعة الثالثة مساء، بماكينات الصرف للبنك الأهلي.وأشار الزناتى إلى أن الزملاء الذين يقومون بالصرف من خزينة نقابة الصحفيين عليهم التوجه إلى النقابة لصرف البدل، والتى تستمر حتى السادسة مساء.