الغرفة التجارية الفرنسية بمصر تغلق مكاتبها لمنع انتشار كورونا

أعلنت الغرفة التجارية الفرنسية بمصر، إغلاق مكاتبها في القاهرة والإسكندرية بصورة موقتة وذلك ابتداء من الخميس 19 مارس وحتى 2 أبريل.جاء ذلك نظرا للظروف الراهنة والتوجيهات الرئاسية والجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا في مصر، وبناء على قرار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الفرنسية بمصر محمود القيسي.وقال مدير عام الغرفة الفرنسية حسن بهنام، في بيان رسمي إن أعضاء ومسئولي وجميع العاملين بالغرفة مدركين تماما الوضع الراهن، وضرورة اتخاذ إجراءات احترازية مثل البقاء في منازلهم على قدر الإمكان والحد من الاختلاط ورعاية التدابير الصحية، وذلك تضامنًا مع توجيهات وخطوات الحكومة المصرية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد أن الغرفة الفرنسية تقف بجانب المسئولين المصريين المعنيين خلال هذه الفترة، وتحترم قراراتهم بخصوص وسائل مكافحة فيروس كورونا، دفاعا عن سلامة المواطنين المصريين وجميع المتواجدين على أراضي جمهورية مصر العربية.وأضاف مدير عام الغرفة الفرنسية، أنه خلال فترة غلق مكاتب الغرفة بالقاهرة والإسكندرية، سيقوم فريق العمل بمتابعة الملفات من مقرإقامتهم، وذلك بنظام "العمل عن بعد".