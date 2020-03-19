إزالة 539 حالة إشغال وتعدِ في ببا ببني سويف (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، اليوم الخميس، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات برئاسة هاني الجويلي وبحضور اللواء حمدي فرج، مساعد مدير الأمن، والعميد أسامة يونس، مأمور المركز، و الرائد محمد السيد، نائب المأمور، والنقيب مصطفى أحمد، وكيل قسم شرطة المرافق ومسئولي النظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.وأسفرت الحملة عن إزالة ٥٣٩ حالة إشغال دون ترخيص من بينها ٣٥ درج سلالم، ٣٥ إعلانا ويفطا متنوعة قماش، بانر، و٣٦٠ باعة جائلين، و٥ ترابيزات حديد، و٤ بنك استالس، و٣ ميزان، و٨٠ بروزات وغيرها من الإشغالات، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.