مصرع 2 وإصابة آخرين أنشطرت سيارتهم نصفين على محور المشير

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة بمحور المشير طنطاوي، اليوم الخميس، وتلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغًا بوقوع حادث مروع بمحور المشير بمدينة نصر فى الاتجاه القادم من القاهرة الجديدة إلى مدينة نصر.انتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة ملاكى انشطرت إلى نصفين نتيجة تخطيها الطريق المعاكس بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد سائقها لتصطدم بسيارتين ملاكى، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة آخر، تم نقلهم إلى المستشفيات.قام رجال الأمن برفع حطام الحادث بعد أن تحولت السيارات الثلاث إلى كتلة من الحديد، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.