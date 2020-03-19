البورصة تسترد 11 مليار جنيه من خسائرها بختام التعاملات

استردت أسهم ومؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، جزءا من خسائرها التي منيت بها لدى معاملات العشر أيام الماضية، مدعومة بعمليات شراء استباقية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، على خلفية حزمة المحفزات المالية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وبنكا الأهلي المصري ومصر باعتزامها شراء أسهم بالبورصة بقيمة 3 مليارات جنيه.واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 11.1 مليار جنيه من خسائره، ليغلق عند مستوى 504.7 مليار جنيه.وعوض المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" نحو 5.13 من خسائره، بما يعادل 448.8 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 9205 نقاط، فيما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 34. 0%، بما يعادل 2.8 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 840.47 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها المليار و200 مليون جنيه، وذلك من خلال التعامل على حوالي 487.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 34.8 ألف صفقة شراء وبيع.