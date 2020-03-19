بريطانيا: لا نية لفرض قيود على السفر أو نشر الجيش

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، بأنه لا توجد أي خطط لفرض قيود على السفر إلى لندن أو وقف النقل العام في العاصمة.وقال: لا يوجد أي احتمال لفرض أي قيود على السفر داخل أو خارج لندن.وأضاف أن الشرطة ستظل مسئولة عن الحفاظ على القانون والنظام، ولا توجد أي خطط للجوء للجيش في هذا الشأن.