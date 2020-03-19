إغلاق 5 حضانات بحي غرب سوهاج للوقاية من كورونا

قامت رئاسة الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، اليوم، بشن حملة مكبرة للتفتيش على مقار الدروس الخصوصية والحضانات، لتسفر عن غلق 5 حضانات أطفال بنطاق الحي.وذكرت فريدة سلام رئيس الحي- في بيان لها اليوم- أن إجراءات غلق الحضانات جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.وأفادت "سلام" بأن الحملات لن تتوقف حتى يتم غلق جميع حضانات بالتنسيق مع قسم والجهات المعنية، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة كورونا، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.