محافظ المنوفية: خطبة الجمعة لن تتجاوز 10 دقائق لتقليل التجمعات

وجه محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، وكيل وزارة الأوقاف بزيادة التوعية من خلال المساجد وخطبة الجمعة واقتصارها على مدة لا تتجاوز 10 دقائق، والتنبيه على غلق جميع الأضرحة ودور المناسبات وتعليق أى أمسيات أو ندوات أو موالد ومنع أى تجمعات بالمساجد.وشدد المحافظ، في بيان له، اليوم، على قصر الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج على خطبة الجمعة فقط، كما شدد على منع عقد القران بالمساجد وتعليق العمل بمكاتب تحفيظ القرآن والمدارس العلمية والقرآنية.وأعلن المحافظ عن بث دروس توعية من الأوقاف ورجال الدين المسيحى عبر قناة المنوفية التعليمية على موقع "يوتيوب"، والتى تستمر في بث المواد العلمية للطلاب.وأكد على غلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية ومحلات الألعاب الإلكترونية من الساعة السابعة مساءً، ولا يسرى القرار على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت.من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن غسل اليدين بالماء والصابون وسيلة وقائية، فضلًا عن المواد الكحولية.