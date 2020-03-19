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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تعلق العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي لمواجهة كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 02:29 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليق العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 19 إلى 31 مارس الجاري، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، كما سيتم تعقيمها وتطهيرها خلال فترة تعليق الأنشطة حتى يتم التأكد من عدم انتقال الفيروس وفق الاشتراطات التي تطبقها وزارة الصحة والجهات المعنية.

وأكدت وزيرة التضامن، في تصريحات صحفية، أنه يجب على الأفراد الذين تقدموا لحجز الكشف وتحديد مواعيد لهم في الفترة من 19-31 ويبلغ عددهم 17 ألف متقدم، القيام بإعادة الحجز نظرًا لتعليق العمل بمكاتب التأهيل خلال الفترة المذكورة، مرة أخرى. 

وأشارت القباج، إلى أنه في الفترة الماضية مع بدء العمل بمنظومة الخدمات المتكاملة على مستوى مكاتب التأهيل الاجتماعي بجميع المحافظات، بلغ عدد من سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 150 ألف مواطن من ذوي الإعاقات الشديدة، منذ بدء عمليات التسجيل 25 من فبراير الماضي، حيث تم فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى لأصحاب 13 إعاقة تمثل الإعاقات الشديدة وتستهدف حوالي مليوني مواطن، بحيث تشهد الفترة المقبلة فتح التسجيل لباقي الإعاقات الأخرى.

وأوضحت، أنه فتح الباب لتسجيل حالات الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، النصفي الطولي أو السفلي، حالات ضمور العضلات وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف، فقد البصر التام، فقد السمع التام ( ديسيبل فأكثر)، متلازمة داون، صغر أو كبر حجم الرأس Hydrocephalus or Microcephaly، طيف التوحد، ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ) والجذام.

وصرحت القباج، بأنه تيسيرًا على المتقدمين سيتم قبول الكشوف الطبية والفحوصات والأشعة القديمة والتعامل بها بحد أقصى 3 أشهر فقط سابقة لتاريخ حجز الشخص بالموقع الإلكتروني للوزارة، وسيتم التغاضي عن فحص مجال الرؤية للأشخاص الذين يعانون كف بصر تام والعينين لا ترى الضوء، وسيتم التغاضي عن تحليل الكروموسومات لحالات الدون سندروم الواضحة والظاهرة، بالإضافة إلى إلغاء اختبار فحص الاتزان لحالات الإعاقة السمعية وإلغاء رسم الأعصاب ورسم العضلات لحالات ضمور العضلات.

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