رئيس الوزراء الإيطالي: مد فترة الإغلاق بالبلاد لمكافحة كورونا

قال رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، إنه من المقرر أن يتم تمديد فترة الإغلاق المفروض على الصعيد الوطني لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في الثالث من أبريل المقبل.وقال كونتي لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": لقد تجنبنا انهيار النظام، الاجراءات التقييدية تعمل"، مضيفا: لكن من الواضح أنه عندما نصل إلى الذروة ويبدأ حجم العدوى في التراجع، نأمل أن يكون في غضون عدة أيام، فإن الأمور لن تعود إلى طبيعتها على الفور.وتسعى إيطاليا جاهدة لمواجهة أسوأ تفشي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في أوروبا، بعد تسجيل أكثر من 35 ألف حالة إصابة، و2978 حالة وفاة، حتى أمس الأربعاء.وكانت الحكومة وافقت بالفعل، يوم الإثنين الماضي، على حزمة مساعدات بقيمة 25 مليار يورو (27.1 مليار دولار)، للشركات والعمال والنظام الصحي.وقال كونتي: إنه من الممكن أن يصل حجم الحزمة الجديدة إلى "50 أو 70 أو 100 مليار يورو".وفي الوقت نفسه، تراجع فرق سعر الفائدة بين السندات الحكومية الايطالية، والألمانية ذات أجل استحقاق عشر سنوات، بشكل حاد بواقع أكثر من 280 نقطة أساس، إلى حوالي 200 نقطة.وقد جاء هذا التطور بعد تصريحات كونتي، والقرار الذي صدر عن البنك المركزي الأوروبي، مساء أمس الأربعاء، بإطلاق برنامج طارئ لشراء السندات بقيمة 750 مليار يورو.