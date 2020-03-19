«الدستور» يكسر عزلة 8 بلدان.. مواطنون عرب يتحدثون عن كورونا

«لا يفرق هذا الموت الكاسح بين غني وفقير، قوي وضعيف، امرأة ورجل، عجوز وطفل. إنه يطارد الخلق بهراوة الفناء. وترامت أخبار مماثلة من الحارات المجاورة فاستحكم الحصار ولهجت أصوات معولة بالأوراد والأدعية والاستغاثة بأولياء الله الصالحين» هكذا وصف أديبنا العالمي نجيب محفوظ الجائحة أو الوباء، وها نحن نسمع كلماته بلسان العصر، ربما ينقصها فقط أن يقول محفوظ: «اسمه الكورونا».



«كورونا» الفيروس الذي ضرب 70 دولة ما بين متقدمة وفقيرة دون هوادة، الفيروس الذي أجهز على السياحة والاقتصاد وخلع النفوس وأربك القلوب، وهدد مستقبل البشرية كلها.



سلخ الفيروس المستجد «كوفيد 19» البشر من تقدمهم وتسلل إلى خزائنهم واستباح أموالهم، وجعل همهم الأول هو البحث عن مخرج للأزمة، بحثًا عن الاستمرارية وحبًا في الحياة.



«الموتى السائرون»، مسلسل أمريكي شهير، جسد نهاية العالم، وأظهر الطبيب كالأمي، والثري كالشحاذ الذي يقتات على الحشرات بحثًا عن البروتين، مشاهد المسلسل كلها تبدو وكأنها تنبؤ بمستقبل العالم القريب، الأمر الذي يطرح علامات استفهام متشابهة عند كل من لازالوا يُعملون عقلهم وضميرهم: «هل تعلم العالم الدرس؟.. هل وضعت البشرية يدها على مواطن الخلل؟».



في حقيقة الأمر، أن لا أحد بإمكانه الإجابة بشكل صريح وواضح عن هذه الاستفهامات، لأنه لا اطلاع على الغيب سوى للخالق البارئ، واضع الاختبارات والإجابات، ولكن هناك أكثر من حقيقة لا يمكن إغفالها في هذا السياق، فـ«كورونا المستجد» جعل الطفل الفقير العاري في ضواحي اليمن «غير السعيد» يشعر بأنه هناك على الجانب الآخر أثرياء في ولايات الحلم الأمريكي يشاركونه وجدانيًا نفس الذعر والخوف، وإن اختلفت الأسباب.



«الدستور» حاولت كسر العزلة الدولية المفروضة على معظم الدول بأمر من الفيروس المستجد، وذهبت في رحلة قصيرة استطلعت فيها مشاهد من تعاطى الشعوب مع جائحة كورونا المخيفة.







إيطاليا

إيطاليا.. بلد «المعكرونة» داخل حجر «كورونا»



على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من النكات المصرية والعربية الساخرة من هذا الفيروس الشهير، الذي يتشابه نطقه مع نطق الأكلة الإيطالية الأصل «المكرونة» أو «المعكرونة»، إلا أن هناك على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط تعيش واقعًا لا يتقبل مثل هذه النكات، فالبلد التي غزت العالم بطهيها المختلف للمكرونة، باتت كلها عن بكرة أبيها داخل حجر كورونا الصحي، محققة أرقامًا قياسية في الإصابات والوفيات، لم تسبقها لها دولة في العالم، حتى الصين بلد المنشأ للفيروس.



في البداية لم يكن يلقي «الطاليان» بالًا للأزمة، حتى بدأت حكومتهم في اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاربة الفيروس.



أحمد عمر، مقيم بإحدى قرى مدينة ميلانو الإيطالية، يقول: «حالة الخوف بدأت مع مطالبة المواطنين والمقيمين بعدم الذهاب إلى العمل، شعر الناس وقتها أنه هناك خطر وخوف حقيقي يهدد حياتهم».



يضيف عمر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «إعلان الحكومة في الأسبوع الماضي، بأن البلد كاملة تقع تحت الحجر الصحي، بسبب خروج الوضع عن السيطرة، زاد من حالة الذعر لدى جميع المتواجدين بإيطاليا، خاصة وأن الجميع بدأ يذهب للكشف وهو لديه أعراض برد عادية، ليثبت بعدها إصابته بالفيروس».



يتابع الشاب المصري الذي عجز عن العودة في اجازة إلى بلده مصر بسبب توقف الرحلات بين الدول، قائلًا: «مع اندلاع الأزمة الناس هرولت إلى منافذ السلع الغذائية لتخزين السلع والمنتجات، خوفًا من عدم وجودها فيما بعد، في هذه الأوقات ذهبت لكي أشتري بضائع خاصة بمنزلي لم أجد كيس مكرونة في السوبر ماركت، ولكن في اليوم التالي امتلأت المنافذ بالمنتجات مما جعل حالة الشراهة الشرائية والخوف من عدم وجود السلع تتلاشى شيئا فشيئًا».



وعن الوضع بإيطاليا بشكل عام بعد اعتبارها أكبر بؤر أوروبا لتفشي كورونا، أوضح عمر أن جميع الأماكن الترفيهية والمتاجر مغلقة ولا يوجد مكان للتحرك سوى المستشفيات والصيدليات وأسواق السلع الغذائية، لافتًا إلى أن إيطاليا باتت وكأنها كلها داخل حجر صحي كبير.



وعن إجراءات السلامة التي يتبعها المواطنون يقول: «الجميع يلزم بيته صحيح من وقت للآخر يشعرون بالملل فيخرجون إلى شرفات المنزل ونغني جميعا، وكأن كورونا جعلت حالة الود بين الناس تزيد ولكن من خلال مسافات أبعد».



أشار إلى أن الصور المتداولة للطوابير أمام السوبر ماركت ليست بسبب غياب أو نقص السلع ولكنها بسبب منع دخول أكثر من 10 أشخاص داخل السوبر ماركت تجنبًا لانتشار الفيروس وزيادة الاحتكاك بين المستهلكين.





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فرنسا

فرنسا.. الكساد السياحي بدأ مبكرًا



وبالانتقال إلى فرنسا، توضح رانيا حجازي، مقيمة بمدينة بوسولي الفرنسية على حدود إيطاليا وإمارة موناكو، في البداية كانت الحالة كما كانت في إيطاليا يتعامل الناس ببساطة مع الفيروس وكأنه غير موجود، ولكن حين ازدادت الحالات بإيطاليا بدأ نوع من القلق يتسرب إلى الفرنسيين، لقرب البلدين ومرور الكثير من الإيطاليين على حدود فرنسا للعمل، وازداد القلق بالتأكيد في المدن المصابة بفرنسا ومنها مدينة لواز الفرنسية، واتخذت الحكومة فورًا اجراءات الحجر الصحي، وتتبع كل من تعامل مع المصابين وإغلاق المدارس والأنشطة فقط في المدن المصابة.



تضيف حجازي: «أقبل الجميع على شراء مطهرات اليد والماسكات حتي اختفت من الصيدليات، الكساد بدأ مبكرًا، فقل عدد السائحين حتى كاد يكون معدوما وألغيت جميع الفعاليات والمؤتمرات»، لافتة إلى أنه بعد إعلان إيطاليا حجر 16 مليون شخص ثم الحجر الكلي لجميع المتواجدين، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا وباء عالمي، وظهور حالات في جامعة السوربون بفرنسا في نفس الليلة، ألقى مانويل ماكرون، خطابًا وأغلق المدارس والجامعات وطالب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام بيوتهم وعدم التحرك إلا للضرورة.



تردف: «بعد هذا الخطاب اندفع الناس لشراء متطلباتهم الغذائية، وتخزينها تحسبًا للحجر الصحي المتوقع، والذي لم يتم البت فيه حتى الآن ولكن ظل البعض يتعامل مع الأزمة ببساطة خاصة في المدن الكبيرة مثل مارسيليا، فخرج أغلب الناس للمقاهي والشواطئ والمطاعم، مما أدى إلى قرار الحكومة بإغلاق المقاهي والمطاعم والسينمات والمسارح وجميع الأنشطة ليجبروا الجميع على احترام البقاء في المنزل، حتى لا ينتشر الفيروس ما عدا السوبرماركت والصيدليات ومحطات البنزين والبنوك».



تؤكد «حجازي»، أن هناك قلق عام لكنه لا يصل إلى حد الهلع وضيق أيضًا من عدم اتخاذ قرار إغلاق الحدود مع إيطاليا حتي الآن، حيث يمكن للإيطالي أن يدخل فرنسا ولا يمكن للفرنسي أو أي جنسية كانت أن تمر إلى داخل إيطاليا إلا بشهادة تحدد أسباب الدخول.



أما مرام السبكي، (مصرية- فرنسية) مقيمة بباريس، فأشارت إلى أن المستشفيات في باريس بحالة طوارئ، لافتة إلى أن أي مريض يذهب للطوارئ لا يتم حجزه ولكن تقدم له الخدمة الأولية ويذهب على الفور إلى المنزل.



تضيف: «الجميع يشعر بالذعر ولا يلقون التحية على بعضهم، حتى الزيارات العائلية تم منعها، وتم إغلاق الجوامع والكنائس تماما منذ أسبوع».







زوجة رئيس الوزراء الكندي

كندا.. إصابة زوجة رئيس الوزراء تعيد ترتيب الأولويات



تؤكد نرمين يوسف، مصرية مقيمة بكندا أنه حتى الثلاثاء الماضي، كان الجميع يتعاملون مع الموضوع على أنه "مجرد خبر"، حتى جاءت إصابة صوفي ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي، بعدها بدأ التعاطي الجدي مع الأزمة.



أضافت: «جاء بريد اليكتروني من المدارس يخبرنا بأن اليوم التالي عطلة، ثم تلاه بريد آخر يؤكد تعطيل الدراسة حتى 27 مارس، منذ هذه اللحظة انتشرت حالة الذعر بين الناس وأخذوا في شراء البضائع وتخزينها حتى وصل إلى تخزين المواد الطبية والكمامات والمطهرات، وصل الحال أننا في كندا لا نجد كمامة واحدة».







ألمانيا



ألمانيا.. كورنا يصيب الشعب بالهيستيريا



حبيبة البنهاوي، من فرانكفورت، قالت إنه منذ بداية شهر مارس والمحلات والأسواق الألمانية بدأت تفرغ من جميع السلع، لافتة إلى أنه لا يوجد أدوات نظافة ولا مطهرات في أي مكان وبدأ الناس يتعاملون معها معاملة "المخدرات".



تابعت: «الأكل بدأ تخزينه من قبل الناس على نحو هيستيري، وخاصة منتجات المعجنات والمكرونة، الناس تنتظر سيارات المكرونة وقبل تفريغها بالسوبر ماركت تكون نفذت جميعها».



حبيبة تؤكد أن الالمان في البداية كانوا يروجون لأن «كورونا» مجرد شائعة والحقيقة هي حرب عالمية ثالثة على الأبواب، مردفة: «حتى وصل الفيروس إلى ايطاليا، اختلف الوضع تماما حتى أن المانيا أصبحت جميعها مغلقة».



وأشارت إلى أن العيادات الخاصة لا تستقبل مرضى الانفلونزا، حيث يضعون لافتات على أبوابهم مكتوب عليها: «حال إصابتك بأعراض الانفلونزا عليك الاتجاه إلى المستشفى».

وأشارت إلى أن العيادات الخاصة لا تستقبل مرضى الانفلونزا، حيث يضعون لافتات على أبوابهم مكتوب عليها: «حال إصابتك بأعراض الانفلونزا عليك الاتجاه إلى المستشفى».



أمريكا

أمريكا.. شعب ردود الأفعال المبالغة



فيما توضح ليندا المصري، مقيمة بولاية فلوريدا الأمريكية، أن الخوف سيطر بشكل غير طبيعي على الأمريكان، لافتة إلى أن جميع السلع نفذت من الأسواق حتى أنهم لم يجدوا زجاجات المياه.



تابعت: «تم إغلاق جميع المنتزهات والحدائق الكبرى، والناس في أمريكا أصبحوا لا يلقون التحية على بعضهم من الخوف والذعر»، لافتة إلى أنه لا يوجد شخص واحد يسير بالشوارع دون أن يرتدي الكمامة.



أضافت ساخرة: «لو واحد عطس ممكن يطلبوا له الشرطة من الخوف»، لافتة إلى أن الشعب الامريكي بطبعه ردة فعله تجاه تلك الأمور يكون مبالغ بها لقله الزائد عن المعتاد.



الكويت

الكويت.. الشرطة لمن يتجول



من الكويت تقول شذى سالم، إن الموضوع بدأ بحالات اكتشفوها قادمة من ايران، وأجروا لها الفحوصات الطبية، ومنذ هذه اللحظة والجميع يلزم منزله.



تابعت شذى: «لا أحد يتواجد بالشوارع إلا للضرورة القصوى، ومنع التجمعات أمر ليس به استهتار من قبل الشرطة التي تتواجد في جميع الأماكن العامة والحدائق لتتأكد من استمرار إغلاقها».



البحرين

البحرين.. نشعر بكورونا في الخارج



تقول فيروز الكيلاني، مواطنة بحرينية، الشعب البحريني لا يشعر بالأزمة في الداخل وانما مسألة كورونا نشعر بها خارجيا ومن مواقع التواصل الاجتماعي.



توضح: «الحكومة ووزارة الصحة والداخلية تعاملوا مع الموضوع بكل حكمة في اتخاذ التدابير اللازمة والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، من أول ظهور لحالة واحدة من المرض أغلق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين لمنع تفشي المرض، وبعدها حتى في الهيئات الحكومية والخاصة ألغى البصمة بها».



ونوهت الكيلاني إلى أن جميع الحالات في البحرين، قادمة من إيران ومخالطين لهم، لذا فإن الوضع لا يمثل فزاعة لدينا.



وتابعت: «حتى الآن مفيش ولا حالة كورونا في البحرين كل الحالات من إيران، لذا أسرعت الحكومة البحرينية بإغلاق الكثير من الشركات السياحية التي كانت تقيم عروض للسفر إلى إيران».



