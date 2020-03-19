حظر الأسواق الأسبوعية فى الإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 254 لسنة 2020 بشأن منع وحظر إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، اعتبارًا من اليوم 19 مارس ولحين صدور إشعار آخر.وشدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لتفعيل القرار والمتابعة المستمرة، مع الأخذ فى الاعتبار اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع أى مخالف.ويأتي هذا حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلًا لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها كل أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ومنع انتشار الفيروس.