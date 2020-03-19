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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الإيطالى ينقل جثث ضحايا كورونا بعد تراكمها فى «بيرجامو»

الخميس 19/مارس/2020 - 02:24 م
جثث ضحايا كورونا
جثث ضحايا كورونا
وكالات
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أمرت إيطاليا الجيش بنقل الجثث من بلدة بشمال البلاد في قلب بؤرة تفشي فيروس كورونا، حيث تعمل
خدمات دفن الموتى بأكثر من طاقتها، وذلك في الوقت الذي تتأهب فيه الحكومة لتمديد إجراءات الإغلاق الطارئة بأنحاء البلاد.

وأظهرت تسجيلات مصورة التقطها سكان محليون في بيرجامو إلى شمال شرق ميلانو ونشرها موقع صحيفة إيكو دي بيرجامو المحلية رتلًا طويلًا من العربات العسكرية يمر بالشوارع بعد منتصف الليل وينقل توابيت الموتى من مقبرة البلدة.

وأكد متحدث باسم الجيش، اليوم الخميس، إرسال 15 شاحنة و50 جنديًا لنقل الجثث إلى أقاليم مجاورة. وفي وقت سابق طلبت السلطات المحلية في بيرجامو المساعدة في إحراق الجثث بعد أن تكدست في أفران الحرق.

وسجلت إيطاليا، أمس الأربعاء، أكبر عدد على الإطلاق من الوفيات بسبب فيروس كورونا في يوم واحد بعدما بلغ 475 حالة ليصل الإجمالى إلى 3000 حالة. ووقعت أكثر من 300 وفاة فى منطقة لومبارديا وحدها التي يوجد بها بيرجامو أكثر الأقاليم تضررًا.

وكانت إيطاليا في طليعة الدول الأوروبية التي فرضت إغلاقًا تامًا، لكن حالات الإصابة ظلت في ارتفاع وهو ما يدفع الحكومة للتفكير فى إجراءات أكثر صرامة قد تشمل حظر القدر الضئيل المتاح من الحركة
بالشوارع حاليًا.

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