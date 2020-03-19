هانى الناظر يحذر: خلط الكلور مع الخل يسبب كوارث أخطر من «كورونا»

أكد الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، أن خلط الكلور مع الخل يعتبر خرافة كبيرة.وأضاف الناظر، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا انيوز"، أن الكلور والخل مركبات كيميائية تتفاعل مع بعضها البعض وتنتج أشياء ضارة أكثر من فيروس كورونا نفسه.ولفت إلى أن الطريقة المثلى الصحيحة لتنظيف أرضيات المنزل، هي استخدام الكلور 5% ثم تخفيفه بالمياه حتى يصل لنسبة 1%.