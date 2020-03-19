دينا عثمان تناقش خطة عمل الهلال الأحمر بمطروح

عقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح، اجتماعا مع عدد من الشباب المتطوعين من جمعية الهلال الأحمر للمشاركة في جهود التوعية لمجابهة فيروس كورونا، والوقوف على خطة العمل وكيفية تنفيذها مع تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات وتوفير المعدات والأدوات اللازمة في عملية التوعية من ملصقات إرشادية ومستلزمات تطهير.وأوضحت نائب محافظ مطروح أن الشباب مر على عدد من الإدارات بمبنى ديوان عام المحافظة لتقديم الإرشادات التوعوية اللازمة للعاملين، مع تأكيد نشر تلك الإجراءات بما يعمل على توسعة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة.وأضافت أن ذلك جاء في إطار استمرار تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا مع اخذ الاحتياجات اللازمة وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود جميع الجهات المعنية والتوعية والسلوكيات السليمة في مجابهة انتشار الفيروس.