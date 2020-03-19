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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دينا عثمان تناقش خطة عمل الهلال الأحمر بمطروح

الخميس 19/مارس/2020 - 02:19 م
الدكتورة دينا عثمان
الدكتورة دينا عثمان
ياسمين شعيب
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عقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح، اجتماعا مع عدد من الشباب المتطوعين من جمعية الهلال الأحمر للمشاركة في جهود التوعية لمجابهة فيروس كورونا، والوقوف على خطة العمل وكيفية تنفيذها مع تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات وتوفير المعدات والأدوات اللازمة في عملية التوعية من ملصقات إرشادية ومستلزمات تطهير.

وأوضحت نائب محافظ مطروح أن الشباب مر على عدد من الإدارات بمبنى ديوان عام المحافظة لتقديم الإرشادات التوعوية اللازمة للعاملين، مع تأكيد نشر تلك الإجراءات بما يعمل على توسعة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة.

وأضافت أن ذلك جاء في إطار استمرار تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا مع اخذ الاحتياجات اللازمة وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود جميع الجهات المعنية والتوعية والسلوكيات السليمة في مجابهة انتشار الفيروس.
الدكتورة دينا عثمان
دينا عثمان تناقش خطة عمل الهلال الأحمر بمطروح
الدكتورة دينا عثمان
الدكتورة دينا عثمان
دينا عثمان تناقش خطة عمل الهلال الأحمر بمطروح
الدكتورة دينا عثمان

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