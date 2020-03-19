«تموين الأقصر» يضبط 1400 حقنة ويحرر 4 محاضر لمحلات جزارة

واصلت مديرية التموين بمحافظة الأقصر حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وتنظيم حركة البيع والشراء والتجارة داخل المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر.وأكد الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن الحملات التي شنتها المديرية بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والأجهزة المعنية شملت المرور على صيدليات وشركات بيع مستلزمات طبية ومحلات تجارية ومحلات جزارة والأسواق والعديد من المنشآت التجارية داخل المحافظة.ولفت إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط ١٠٠٠ أداة حقن "سرنجة" و٤ حاويات مطهر "جراكن" بوزن ٥ لترات لكل حاوية قبل بيعها بالسوق السوداء.وأشار إلى أن حملات المرور كشفت عن إدارة محل مستلزمات طبية دون ترخيص وبداخله عدد ١٠ زجاجات كحول طبيعي ٧٠٪، منها مطهر بالإضافة إلى ضبط كمية ٤٠٠ أداة حقن "سرنجة".كما أسفرت الحملات عن تحرير مخالفة لمحل ومطعم نتيجة لاستخدامهما أسطوانة غاز منزلية غير مخصصة للأغراض التجارية.وأوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط ٥٠ علبة تبغ "سجائر" دون فواتير وتم تحرير أربع مخالفات متعلقة بذبح اللحوم خارج السلخانة والمجازر الحكومية بمدينة أرمنت.