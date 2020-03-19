يحرس عجوزًا.. استخراج جثة كلب وتشريحها في قنا

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم الخميس، استخراج جثة كلب بعد دفنه، وتشريحها، بعد أن اتهمت مسنة، أحد جيرانها بقتله انتقامًا منها، بسبب خلافات على الجيرة، بمركز قفط جنوبي محافظة قنا.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا بقيام مسنة مقيمة بقرية "الكلاحين"، بتقديم بلاغ لمركز الشرطة، تتهم فيه أحد جيرانها بقتل كلبها بشومة، بسبب خلافات بينهما بسبب الجيرة.وأوضحت المسنة أن كلبها يعيش معها منذ فترة كبيرة، وهي تعيش بمفردها، ويقوم بحراستها بشكل مستمر، وقام أحد جيرانها بقتله، بسبب خلافات بينهما.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت استخراج جثة الكلب بعد دفنه وتشريحها، لكشف ملابسات الواقعة وسبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.