رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تعقم عددًا من المنشآت غدًا للوقاية من كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 01:26 م
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن شن حملة لتطهير المنشآت الحكومية وغير الحكومية، غدًا الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل البلاد، مشيرة إلى أن أعمال الرش والتطهير ستشمل جميع المنشآت العامة والخاصة والمواصلات العامة والمساجد والكنائس والمدارس والمذابح والسلخانات وأى أماكن تجمعات.

وأكدت الصحة- في بيان- أنه يتم تنفيذ أعمال الرش والتطهير طبقًا لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، وأن الأدوات المستخدمة في التطهير تشمل: خلط لتر كلور 5% على 9 لترات ماء، الرشاشات الظهرية سعة 10 لترات، مواتير الرش الأرضى سعة 300 لتر للمساحات الواسعة، ويستخدم للتطهير كلور بنسبة تركيز 5% بنسبة تخفيف 1 لتر كلور إلى 9 لترات ماء، طبقًا لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة العدوى.

وأضاف بيان الصحة أن مستلزمات تنفيذ خطة التطهير تشمل: "الكلور- ملابس الوقاية- بعض المستلزمات عن طريق الشركات المعتمدة لأعمال التطهير"، محذرة من التعامل مع شركات الرش والتطهير غير الحاصلة على ترخيص وزارة الصحة والسكان.
«الصحة» تعقم عددًا من المنشآت غدًا للوقاية من كورونا
«الصحة» تعقم عددًا من المنشآت غدًا للوقاية من كورونا

موضوعات متعلقة

وزير التموين يجيب.. هل ينتقل «كورونا» عن طريق السلع؟

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

إعلان نتيجة «كشف كورونا» لجميع الوزراء

الحكومة تخضع لـ«كشف كورونا» قبل اجتماعها الأسبوعي

الصور

image description

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قرار بغلق جميع المطاعم والمقاهى والمولات من 7 مساء حتى 6 صباحا

إعفاء طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال فترة تعليق الدراسة

المالية: صرف مرتبات مارس فى موعدها

إنفوجراف

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية لرواية «المريضة الصامتة» عن المركز العربي

"عادل إمام.. الحريف" بضيافة ستار بوكس..الليلة

«التكوين» تصدر النسخة العربية لكتاب «أطروحات شعرية»

الليلة.. عبدالحفيظ طايل يناقش ديوانه عائلة يموت أفرادها فجأة