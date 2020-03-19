«الصحة» تعقم عددًا من المنشآت غدًا للوقاية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن شن حملة لتطهير المنشآت الحكومية وغير الحكومية، غدًا الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل البلاد، مشيرة إلى أن أعمال الرش والتطهير ستشمل جميع المنشآت العامة والخاصة والمواصلات العامة والمساجد والكنائس والمدارس والمذابح والسلخانات وأى أماكن تجمعات.وأكدت الصحة- في بيان- أنه يتم تنفيذ أعمال الرش والتطهير طبقًا لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، وأن الأدوات المستخدمة في التطهير تشمل: خلط لتر كلور 5% على 9 لترات ماء، الرشاشات الظهرية سعة 10 لترات، مواتير الرش الأرضى سعة 300 لتر للمساحات الواسعة، ويستخدم للتطهير كلور بنسبة تركيز 5% بنسبة تخفيف 1 لتر كلور إلى 9 لترات ماء، طبقًا لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة العدوى.وأضاف بيان الصحة أن مستلزمات تنفيذ خطة التطهير تشمل: "الكلور- ملابس الوقاية- بعض المستلزمات عن طريق الشركات المعتمدة لأعمال التطهير"، محذرة من التعامل مع شركات الرش والتطهير غير الحاصلة على ترخيص وزارة الصحة والسكان.