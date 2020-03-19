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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المقاولون العرب تكذب شائعة توقف العمل بالعاصمة الإدارية بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 01:19 م
محسن صلاح
محسن صلاح
محمد إبراهيم
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صرح المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بأن ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية غير صحيح على الإطلاق، وأن ما نشر بشأن توقف أعمال الشركة فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بسبب إصابة بعض العاملين بفيروس كورونا ليس له أساس من الصحة.

وأوضح صلاح أن جميع مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وكافة المشروعات على مستوى الجمهورية تسير بصورة طبيعية ولم تتوقف مع اتخاذ الشركة كافة الإجراءات الاحترازية ومنها قياس درجات الحرارة للعاملين للتأكد من سلامتهم وكذلك إجراء حملة تطهير كبرى لكافة فروع وإدارات ومشروعات وإستراحات الشركة ووسائل الانتقال المختلفة.

كما تقوم الشركة بنشر التوعية بشكل دائم بين العاملين لحثهم على تجنب الإصابة بالفيروس.

وأضاف صلاح أن الشركة تتخذ كافة الإجراءات إتساقًا مع قرارات الدولة للحفاظ على صحة العاملين ومنها منح الإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل واللاتى ترعين أطفال أقل من 12 عام وتقوم بتقليل الكثافة داخل مقرات الشركة وأن القطاع الطبى بالشركة يتابع الحالة الصحية للعاملين بالشركة فى كافة المواقع.

وأهاب رئيس المقاولون العرب بعدم نشر الشائعات وعدم الإلتفات لتلك المواقع.

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