الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠١٩.كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨ و٣٠ مايو ٢٠١٩.