أول وفاة بكورونا في أيرلندا الشمالية

أعلنت وزارة الصحة الأيرلندية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز".وفى سياق متصل، قررت بريطانيا إغلاق 40 محطة مترو أنفاق بلندن حتى إشعار آخر، وتعليق عمل عدد من الحافلات العامة، موضحة أن هذا القرار هو إجراء احترازي للتصدي لانتشار الفيروس، وكذلك بعد تسجيل انخفاض في أعداد مستخدمي وسائل النقل العامة.وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون دعا، الإثنين الماضي، إلى العمل من البيوت، وتجنب التنقل والامتناع عن حضور المناسبات وزيارة المطاعم والنوادي.