دراسة تكشف مدى قوة مناعة المصريين في مواجهة «كورونا»

استعرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، دراسات توضح مدى قوة مناعة المصريين في مقاومة فيروس كورونا عن باقي شعوب العالم.وقال الإعلامي أحمد فايق إنه حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن عدد المصريين المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 210 حالات، وتوفي 6 أشخاص، لذلك صرحت منظمة الصحة العالمية بأن مصر تقترب من المعدل العام العالمي في الدول المنتشر بيها الفيروس.وتابع فايق أن ما يميز مصر أن نسبة كبار السن لا تتعدى الـ3%؜، وأن الشباب هم النسبة الأكثر، لذلك صنفت الدراسات العالمية مصر بأنها مجتمع شاب تحت سن الـ40 عاما، يستطيع مواجهة الفيروس.