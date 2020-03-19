إغلاق 7597 «سنتر تعليمي» لمواجهة كورونا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، لمواجهة فيروس "كورونا" وذلك لتنفيذ القرارات والإجراءات الإحترازية التي صدرت خلال الأيام الماضية.وأسفرت تلك الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 1182 مكان نشاط تعليمى مخالف على مستوى الجمهورية، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم إستهدافها وغلقها على مدار أربعة أيام 7597 مركز تعليمى.وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون، وذلك حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.