مديرو المدارس الثانوية يكشفون مفاجأة عن امتحانات الصف الأول

أكد بعض مديرى مدارس المرحلة الثانوية أنهم لم يتلقوا تعليمات حتى الآن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي المقرر عقدها فى 22 مارس الجارى، ومتسائلين عن إمكانية عقد الامتحانات فى ظل تعقيم المدارس؟.وقال مدير مدرسة رفض ذكر اسمه إنه يتوقع إجراء الامتحان "أون لاين" على التابلت من المنزل وعدم إجراؤه بالمدرسة نظرًا لإستمرار عملية التعقيم لمواجهة فيروس كورونا قبل استئناف الدراسة عقب إنتهاء مدة التأجيل.وأشار مدير المدرسة فى تصريحات خاصة للدستور إلى أن التعليمات التى صدرت هى تدشين قناة يوتيوب فى كل مدرسة ويقوم المعلمون ببث فيديوهات، بالاضافة إلى جروبات واتس آب بين المعلمين والطلاب للتواصل فى ظل أزمة تعليق الدراسة.كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن صباح اليوم الخميس، أنه سيبث فيديو على الصفحة الرسمية له على فيس بوك يشرح خلاله إجراءات الوزارة للتعليم عن بعد.