كورونا يبعد أسواق شمال سيناء خارج الكتل السكنية

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، أنه تقرر نقل الأسواق الأسبوعية خارج الكتل السكنية وتقليل التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).وأكد محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد، في بيان، أنه تم نقل سوق الخضروات والفاكهة والألبان خارج الكتل السكنية بمدخل المدينة القديم، إلى جانب ترك سوق الأغنام والملابس والطيور في منطقة الغزلان كإجراء مؤقت لمنع الازدحام حفاظًا على المواطنين من انتشار فيروس كورونا، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء أشرف ربيع مدير أمن شمال سيناء.من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المحافظة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من بينها خفض عدد العاملين في مجالس المدن والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة بنسبة 50%، وإغلاق دور المناسبات والحضانات ومراكز الدروس الخصوصية ومراكز الألعاب الإلكترونية (بلاى ستيشن) وصالات الألعاب الرياضية "الجيم".