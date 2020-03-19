10 سنوات لسائق توك توك تعدي جنسيا علي طفل بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله،اليوم، حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لسائق توك توك خطف طفلا وتعدي عليه جنسيا داخل المقابر.تعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا من " ف م ع ال " 38 اسنة ربة منزل، بتعدى سائق جنسيا علي نجلها " م" البالغ من العمر 9 سنوات، داخل مقابر قرية.وأفاد الطفل في التحقيقات أثناء عودته من مدرسته للمنزل سيرا علي الأقدام، تصادف مرور المتهم بتوك توك، وعرض عليه توصيله وفي الطريق إتجه ناحية مقابر القرية، وعندما حاول الطفل النزول، نهره بشدة وتعدي عليه بالضرب المبرح وإصطحبه بالقوة إلي مقابر القرية وأجبره علي خلع بنطاله وتعدي عليه جنسيا، واستغاث الطفل فسمعه عدد من الأهالي وتمكنوا من ضبط المتهم.وتبين من التحريات صحة الواقعة وقيام " باسم أ م ع " 20 سنة سائق توك توك مقيم بني شبل دائرة مركز الزقازيق، بإرتكاب الواقعة، وبعرضه علي نيابة مركز الزقازيق، قررت إحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.