الكنيسة توثق عظة البابا «إيمان بلا رياء» على «ساوند كلاود»

وثقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العظة الأخيرة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على موقع "ساوند كلاود".وحملت العظة عنوان "إيمان بلا رياء"، والتي بثها في كنيسة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير المعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.ويُعد الصوم الكبير صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان، مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.