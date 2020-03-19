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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شمال سيناء تُفعل مبادرة «معلم أون لاين» لخدمة الطلاب

الخميس 19/مارس/2020 - 01:05 م
عطية حسانين
عطية حسانين
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أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء عبدالعزيز عطية حسانين، بدء تفعيل مبادرة (معلم أون لاين) لإذاعة المناهج الدراسية في مختلف المواد الدراسية ولجميع المراحل التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل الوزارة بالمحافظة- في بيان اليوم الخميس- إنه تم تجهيز استديو خاص بتسجيل الدروس التعليمية، والتي ستبث على قناة معلم أون لاين، ويقوم بالشرح أفضل المعلمين والموجهين في كل مادة دراسية، مشيرًا إلى أن جهود الدولة في هذا المجال تأتي حرصًا على مستقبل وصحة الطلاب خلال فترة تعطل الدراسة، وتيسيرًا لوصول المواد الدراسية إليهم في المنازل عن طريق القنوات التعليمية بالإذاعة والتليفزيون والأسطوانات التعليمية، مطالبًا أولياء الأمور بمتابعة استفادة أبنائهم من التيسيرات المتاحة.

من جهة أخرى، استقبل وكيل الوزارة فريق إذاعة شمال سيناء لتفعيل التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم وإذاعة شمال سيناء، للمساهمة في خدمة العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة لحين تخطى أزمة فيروس كورونا المنتشر عالميًا، حيث تم الاتفاق على إذاعة حلقات دراسية للشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية المختلفة، ويقوم بالشرح أساتذة متخصصون في المواد المختلفة.

يذكر أنه سبقت مناقشة الاستعدادات الخاصة اللازمة، والتي يجب الأخذ بها خلال فترة تعليق الدراسة نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، وحرصًا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا المنتشر حول العالم، وتم الاتفاق على تفعيل القناة التليفزيونية على الموقع الإلكتروني يوتيوب، والتي سبق تفعيلها خلال العملية الشاملة 2018 في سيناء، وتفعيل مبادرة (معلم أون لاين) لنشر الدروس خلال شبكة الإنترنت، وتفعيل دور اللقاءات المباشرة على الإنترنت.

وتفعيل مبادرة الدروس الإذاعية، وذلك من خلال بروتوكول التعاون مع إذاعة شمال سيناء خلال فترة تعليق الدراسة، وإعادة نشر الأسطوانات التعليمية، والتي سبق تجهيزها لكل المواد والمراحل التعليمية بعد مراجعتها مع موجهي العموم ومتابعة المحذوف والتعديلات وطباعة وتوزيع ملخصات المواد الدراسية المختلفة، وعمل ما يشبه بنك الأسئلة لجميع المناهج، ونشر وتوعية الطلاب للدخول إلى منصة بنك المعرفة للمرحلة الثانوية، وتكليف التطوير التكنولوجي مع إدارة الجودة لتفعيل كل المبادرات من المعلمين وتفعيل كل الشروح الواردة على الصفحات المعدة لذلك وتصنيفها وترتيبها.

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