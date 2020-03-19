دراسة توضح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ«كورونا» (فيديو)
الخميس 19/مارس/2020 - 01:00 م
هدير شعراويطباعة
استعرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، دراسات توضح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
وسلطت الدراسة، الضوء كذلك على الخطر الشديد الذي يواجه المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي يصل نسبة الوفاة فيها بسبب فيروس كورونا إلى 10% حسب دراسات علمية حول العالم، وأثبتت الدراسات أيضًا أن كبار السن الأكثر عرضة للخطر، حيث تصل نسبة الوفاة بينهم بسبب كورونا إلى 6%. شاهد من هنا
وسلطت الدراسة، الضوء كذلك على الخطر الشديد الذي يواجه المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي يصل نسبة الوفاة فيها بسبب فيروس كورونا إلى 10% حسب دراسات علمية حول العالم، وأثبتت الدراسات أيضًا أن كبار السن الأكثر عرضة للخطر، حيث تصل نسبة الوفاة بينهم بسبب كورونا إلى 6%. شاهد من هنا