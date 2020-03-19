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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دراسة توضح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ«كورونا» (فيديو)

الخميس 19/مارس/2020 - 01:00 م
كورونا
كورونا
هدير شعراوي
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استعرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، دراسات توضح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وسلطت الدراسة، الضوء كذلك على الخطر الشديد الذي يواجه المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي يصل نسبة الوفاة فيها بسبب فيروس كورونا إلى 10%؜ حسب دراسات علمية حول العالم، وأثبتت الدراسات أيضًا أن كبار السن الأكثر عرضة للخطر، حيث تصل نسبة الوفاة بينهم بسبب كورونا إلى 6%. شاهد من هنا

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