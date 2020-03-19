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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تنفذ إجراءات وقائية لمواجهة «كورونا»

الخميس 19/مارس/2020 - 01:00 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة والوقاية من فيروس (كورونا المستجد) تمثلت في تشكيل غرفة عمليات برئاسة الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، تعمل على مدار الساعة، لمتابعة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، والتي تقوم برفع تقاريرها بصورة يومية لرئيس الجامعة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة، اليوم الخميس، بأعضاء مجلس اتحاد الطلاب المنتخب للعام الجامعي الحالي، لمناقشة وشرح إجراءات الوضع الراهن، والتي تمثلت في إيقاف الدراسة كجزء من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم توفير كمية كبيرة من المنظفات والمطهرات، والتي يتم استخدامها يوميًا في عمليات التعقيم والتطهير لكل المنشآت الجامعية من مدن جامعية ومدرجات وفصول دراسية، وقاعات وورش، ومستشفيات جامعية، إلى جانب توفير كميات مناسبة من الكمامات والقفازات لجميع العاملين التي تتعامل مع تجمعات جماهيرية، مثل العيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية.

وأعلن رئيس الجامعة، استعداد شبكة المعلومات لاستقبال المقررات الإلكترونية التي أعدها أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة، حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من إعداد تلك المقررات الإلكترونية، وتحميلها على موقع الجامعة لتغطية ما كان مقررًا تدريسه خلال أسبوعي تعطيل الدراسة.

وأشار إلى أنه تم توجيه التعليمات لعمداء الكليات بسرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، والانتهاء من تسليم الكتب الجامعية للفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى أن جميع الطلاب الذين تقدموا بأبحاث اجتماعية للإعفاء من الرسوم الدراسية قد تم قبولها وسدادها جميعًا من صندوق التكافل الطلابي، كما سيتم تخصيص مكتب بالحرم الجامعي القديم لمن يرغب من الطلاب بكليات الجامعة الجديدة في سداد الرسوم الدراسية، تيسيرًا عليهم حتي لا يضطروا للذهاب إلي مقر الجامعة الجديدة أثناء فترة تعطيل الدراسة.

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