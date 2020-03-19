النمسا: الإجراءات الاستثنائية لمواجهة كورونا قد تستمر لأشهر

أكد ردولف أنشوبير، وزير الصحة النمساوي، أن الإجراءات الاستثنائية في البلاد قد تستمر على مدى عدة شهور مقبلة.وقال أنشوبير- في تصريحات اليوم الخميس: "إن النمسا في حالة طوارئ غير مسبوقة، حيث توقفت الحياة العامة تقريبًا ويجلس الناس في منازلهم- وأحيانًا في الحجر الصحي- وتم إغلاق أغلب المتاجر".وأضاف وزير الصحة أنه من الصعب حاليًا تقدير المدة التي ستكون فيها إجراءات مكافحة فيروس كورونا ضرورية، مشيرًا إلى أنه ستتم عملية تقييم الإجراءات ومراجعتها في كل عطلة أسبوعية، وفي ضوء هذه المراجعات سيتم تحديد المدى الزمني المطلوب للحد من انتشار المرض.وشدد الوزير على ضرورة اتباع تعليمات الحكومة وعدم الانجذاب إلى البقاء في الحدائق بسبب طقس الربيع الدافئ، مشيرًا إلى أن إقبال السكان بكثافة على البقاء فى الحدائق سوف يدفع إلى إغلاق المساحات الخضراء قريبًا.