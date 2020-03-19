ضبط عاطل اشترك مع آخر فى بيع مخدر الآيس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية- لأحدهما معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القاهرة تخصصا فى الاتجار بمخدر الآيس، وترويجه على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر بالقاهرة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، تم ضبط أحدهما حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر، وبحوزته 200 جرام لمخدر "الآيس" – بندقية آلية – 160 طلقة نارية - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول – ميزان، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بمخدر الآيس وترويجه بالاشتراك مع المتهم الهارب.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار ضبط المتهم الهارب.